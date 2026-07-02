New York: calo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Rosso per il gestore telefonico , che sta segnando un calo del 2,41%.



La tendenza ad una settimana della big delle tlc è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Verizon Communication si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,26 USD. Prima resistenza a 42,39. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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