OPA Eles, adesioni al Sell-Out all'8,4% al termine della terza settimana

(Teleborsa) - ELES , società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato che nella terza settimana della procedura di Sell-Out, dal 7 al 10 aprile aprile 2026, sono state portate in adesione 61.250 azioni residue. Si tratta del 8,372% sul numero totale di azioni residue oggetto della procedura di Sell-Out (pari a 1.148.257) e dello 0,479% sul capitale sociale.



Il periodo di Sell-Out terminerà il 14 aprile 2026 salvo proroga e il pagamento del corrispettivo del Sell-Out, pari a 3,20 euro per ciascuna azione residua, sarà effettuato il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Sell-Out, ossia in data 21 aprile 2026 salvo proroga. Come già comunicato, l'offerente Xenon, unitamente alle persone che agiscono di concerto, ha superato la soglia del 95% del capitale sociale.

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