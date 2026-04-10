Palantir, Burry ancora ribassista nonostante l'endorsment di Trump: vale meno di 50 dollari

(Teleborsa) - Michael Burry, l'investitore reso celebre dal film "The Big Short", ha confermato di mantenere le proprie posizioni ribassiste su Palantir Technologies nonostante un post di Trump su Truth Social abbia temporaneamente sostenuto il titolo. "Continuo a detenere le put, poiché ritengo che il valore fondamentale di questa società sia ben al di sotto dei 50 dollari per azione", ha scritto Burry su Substack, mentre il titolo trattava intorno a 127 dollari, in calo di circa il 13% nella settimana e del 28% da inizio anno.



Burry ha dichiarato di aver iniziato a scommettere contro Palantir nell'autunno del 2025. Detiene attualmente put con scadenza giugno 2027 a strike 50 e put con scadenza dicembre 2026 a strike 100. Pur riconoscendo la possibilità di un rimbalzo di breve termine dopo il post presidenziale — "il titolo potrebbe prendere vento qui" — l'investitore resta convinto che Palantir sia "ampiamente sopravvalutata."



Trump aveva elogiato Palantir con il messaggio "ha dimostrato di avere grandi capacità e attrezzature per la guerra. Chiedetelo ai nostri nemici!", in riferimento all'utilizzo del sistema Maven Smart System dell'azienda per l'identificazione di obiettivi militari in Medio Oriente.



Il titolo ha perso circa il 15% nella settimana, trascinato dal sell-off del settore software legato alla pubblicazione del modello Mythos di Anthropic. Burry ha inoltre comunicato di aver aumentato le proprie posizioni ribassiste anche su Nvidia .

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