Palantir, i ricavi volano oltre le attese a 1,63 miliardi: alzate le stime per l'intero 2026

(Teleborsa) - Palantir Technologies , azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di piattaforme software avanzate quotata al Nasdaq, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 1,63 miliardi di dollari (+85% anno su anno, +16% sequenziale), il tasso di crescita più alto della storia della società, superando le stime degli analisti di 1,54 miliardi. L'utile netto GAAP si è attestato a 871 milioni (+53% di margin), più che quadruplicato rispetto allo stesso trimestre del 2025. Nonostante le performance trimestrale il titolo ha ceduto circa l'1,5% nell'after-hours.



Il motore della crescita è il mercato americano: i ricavi USA sono più che raddoppiati (+104%) a 1,28 miliardi, con il segmento commerciale a +133% a 595 milioni e quello governativo a +84% a 687 milioni. Il valore residuo delle operazioni commerciali negli USA si attesta a 4,92 miliardi (+112% anno su anno). Nel trimestre sono stati chiusi 206 contratti da almeno 1 milione di dollari e un Valore Totale del Contratto di 2,41 miliardi (+61%). Il margine operativo adjusted ha raggiunto il 60%, il free cash flow adjusted 925 milioni. Il Rule of 40 score (metrica utilizzata nel settore del software per valutare l'equilibrio tra crescita e redditività: un'azienda è considerata "sana" se la somma del suo tasso di crescita e del suo margine di profitto è pari o superiore a 40) si attesta a 145%.



Nella lettera agli azionisti il CEO Alex Karp ha esaltato i risultati di Palantir: "Non crediamo sia iperbole affermare che quasi tutti i flussi di lavoro AI che creano davvero valore - specialmente sul campo di battaglia - sono costruiti su Palantir. Siamo un N di 1". Sulla redditività: "Il nostro profitto trimestrale (il più alto nella storia ventitreennale della nostra azienda) è più che quadruplicato in soli dodici mesi. Questi non sono progressi incrementali o marginali. Sono segnali di un cambiamento di fase". Sul mercato USA: "Gli Stati Uniti rimangono il centro, il nucleo costante, del nostro business. E quel business sta eruttando". Karp ha anche sottolineato la disciplina nelle assunzioni: i ricavi per dipendente sono saliti a 1,5 milioni di dollari annualizzati, con un organico di vendita più piccolo rispetto a due anni fa.



Per il 2026 Palantir ha alzato la guidance dei ricavi a 7,65-7,66 miliardi (da 7,18-7,20 miliardi), con ricavi commerciali USA attesi a oltre 3,22 miliardi (+120%) e adjusted free cash flow tra 4,2 e 4,4 miliardi.

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