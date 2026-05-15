Usa, Trump ha acquistato e venduto titoli tech per centinaia di milioni di dollari nel primo trimestre

La Casa Bianca: "nessun conflitto di interessi".

(Teleborsa) - Il presidente Usa Donald Trump ha effettuato nel primo trimestre 2026 oltre 3.700 transazioni finanziarie, per un valore cumulativo compreso tra 220 e 750 milioni di dollari secondo Reuters, con una marcata concentrazione nel settore tecnologico. Lo rivelano i nuovi moduli di disclosure depositati presso l'Office of Government Ethics. I presidenti americani non hanno infatti l'obbligo di cedere i propri titoli durante il mandato, ma sono tenuti a comunicare le transazioni.



Tra le circa tre dozzine di operazioni dal valore compreso tra 1 e 5 milioni di dollari, Trump ha acquistato titoli di ServiceNow , Nvidia , Adobe , Microsoft , Oracle , Broadcom , Motorola , Amazon , Texas Instruments e Dell . Le quattro vendite più rilevanti del trimestre riguardano anch'esse il tech: il 10 febbraio ha venduto tra 5 e 25 milioni di dollari di titoli Microsoft, Amazon e Meta, nello stesso giorno in cui si sono concentrate decine di altre transazioni.



Il sito NOTUS ha segnalato alcune sovrapposizioni di tempistica potenzialmente problematiche: una settimana dopo l'acquisto di titoli Nvidia per 1-5 milioni di dollari, la società ha annunciato un importante accordo sui chip con Meta; Trump ha inoltre acquistato tra 500 mila e 1 milione di dollari di Nvidia una settimana prima che il Dipartimento del Commercio approvasse ufficialmente la vendita di alcuni chip Nvidia alla Cina.



I moduli non specificano se Trump abbia disposto personalmente le operazioni, alcune delle quali sono descritte come "non sollecitate". La Casa Bianca ha precisato che gli asset del presidente sono detenuti in un trust gestito dai figli: "Non esistono conflitti di interesse. Il presidente Trump agisce solo nell'interesse del pubblico americano".

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