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Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 278.890,56 punti.
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