Milano 10:37
48.741 +0,15%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 10:37
10.394 +0,68%
Francoforte 10:36
24.614 +1,26%

Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia
Giornata brillante per il comparto italiano auto e ricambi, che avanza a 264.177,81 punti.
Condividi
```