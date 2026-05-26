Milano 13:29
50.089 -0,26%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:29
10.526 +0,57%
Francoforte 13:30
25.253 -0,54%

Piazza Affari: perdite consistenti per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore automotive dell'Italia
Giornata da dimenticare per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 272.163,59 punti, ritracciando del 3,98%.
Condividi
```