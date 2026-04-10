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Piazza Affari: movimento negativo per Leonardo
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10 aprile 2026 - 09.35
Pressione sulla
Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che tratta con una perdita del 2,09%.
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