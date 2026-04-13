A New York, forte ascesa per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Brilla il leader mondiale di sicurezza informatica , che passa di mano con un aumento del 6,13%.



Lo scenario su base settimanale di CrowdStrike Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di CrowdStrike Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 386 USD. Prima resistenza a 410,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 369,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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