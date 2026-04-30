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A Londra, forte ascesa per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
A Londra, forte ascesa per Rolls-Royce Holdings
Brilla il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che passa di mano con un aumento del 6,50%.
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