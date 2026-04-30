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/ A Londra, forte ascesa per Rolls-Royce Holdings
A Londra, forte ascesa per Rolls-Royce Holdings
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30 aprile 2026 - 13.00
Brilla il
produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che passa di mano con un aumento del 6,50%.
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