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A Londra, forte ascesa per Rolls-Royce Holdings
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06 maggio 2026 - 13.00
Effervescente il
produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,79%.
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