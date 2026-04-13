Milano 11:14
47.313 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:14
10.567 -0,32%
Francoforte 11:14
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,24%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47.555, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.355. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.755.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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