Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,24%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47.555, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.355. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.755.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)