Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Protagonista il derivato italiano, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 4,02%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47.395. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.460. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50.330.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)