Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Protagonista il derivato italiano, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 4,02%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47.395. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.460. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50.330.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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