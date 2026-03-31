Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 43.500. Supporto stimato a 42.630. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 44.370.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)