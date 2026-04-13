Milano 11:17
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Dow Jones 10-apr
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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,90%

L'Indice Hang Seng termina a 25.659,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,90%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,90% e chiude a 25.659,63 punti.
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