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Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,09%)

Ibex 35 scambia in avvio a 18.005,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,09%)
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dell'1,09%, dopo aver aperto a 18.005,1 Euro.
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