Milano 11:19
47.325 -0,60%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:19
10.570 -0,29%
Francoforte 11:19
23.608 -0,82%

Cambi: euro a 186,66 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,66 yen alle 08:30
Euro a 186,66 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```