Milano 11:19
47.325 -0,60%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:19
10.570 -0,29%
Francoforte 11:19
23.608 -0,82%

Crolla a Piazza Affari il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il settore automotive dell'Italia
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 272.319,28 punti, in netto calo del 2,28%.
Condividi
```