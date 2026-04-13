Francoforte: andamento negativo per Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con una flessione del 2,12%.



Il movimento di Continental , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





La tendenza di breve del produttore di pneumatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,59. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 64,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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