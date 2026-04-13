Francoforte: andamento negativo per Continental
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con una flessione del 2,12%.
Il movimento di Continental, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
La tendenza di breve del produttore di pneumatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,59. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 64,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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