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Francoforte: scambi al rialzo per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Continental
Apprezzabile rialzo per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
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