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Francoforte: risultato positivo per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Continental
Rialzo marcato per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
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