Milano
16:39
50.493
+1,44%
Nasdaq
16:39
30.561
+0,15%
Dow Jones
16:39
51.017
-0,12%
Londra
16:39
10.370
+0,30%
Francoforte
16:39
25.113
+0,44%
Martedì 2 Giugno 2026, ore 16.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: risultato positivo per Continental
Francoforte: risultato positivo per Continental
Migliori e peggiori
,
In breve
02 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per la
compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scambi al rialzo per Continental
Francoforte: andamento rialzista per Continental
Francoforte: in forte denaro Continental
Francoforte: risultato positivo per Siemens
Titoli e Indici
Continental
+2,63%
Altre notizie
Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG
Francoforte: brillante l'andamento di Continental
Francoforte: risultato positivo per Scout24
Francoforte: risultato positivo per Qiagen
Francoforte: rosso per Continental
Francoforte: in bella mostra Continental
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto