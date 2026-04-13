Francoforte: si concentrano le vendite su Kion
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,82%, rispetto a +3,75% del MDAX).
La situazione di medio periodo di Kion resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 44,36 Euro. Supporto visto a quota 43,92. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 44,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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