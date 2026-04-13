Francoforte: si concentrano le vendite su Kion

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion , che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,82%, rispetto a +3,75% del MDAX ).





La situazione di medio periodo di Kion resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 44,36 Euro. Supporto visto a quota 43,92. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 44,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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