Gruppo SACE: rinnovata la governance di SACE BT e SACE Fct

(Teleborsa) - Le Assemblee degli Azionisti di SACE BT e SACE Fct, società del Gruppo SACE specializzate rispettivamente nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, e nel factoring, hanno nominato in data odierna i nuovi Organi sociali fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2027.



Per SACE BT, il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Antonio Nicodemo, quale Presidente, e da Silvia Massaro, Francesca Meloni, Paola Carolina Portelli, Francesco Paolo Salzano, Sergio Terzaghi e Alessandro Trotto, quali Consiglieri.



Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale, composto da Claudia Santilli, quale Presidente, Stefania Angela Maria Clerici e Paolo Mezzogori, quali Sindaci effettivi, e Stefania Bortoletti e Luigi Braito quali Sindaci supplenti.



Per SACE Fct, il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Antonio Romeo, quale Presidente, e da Daniela Cataudella, Giacomo Larocca, Patrizia Liberati e Anna Maria Selvaggio, quali Consiglieri.



Il nuovo Collegio Sindacale è composto da Giuseppe Ascoli, quale Presidente, Luigi Braito e Irene Sanesi, quali Sindaci effettivi, e Stefania Angela Maria Clerici e Paolo Mezzogori quali Sindaci supplenti.



In occasione del rinnovo degli Organi sociali, le Assemblee hanno espresso un ringraziamento ai Consigli di Amministrazione e ai Collegi Sindacali uscenti per il contributo e il lavoro svolto nel corso del mandato, formulando ai nuovi nominati i migliori auguri di buon lavoro.

Condividi

```