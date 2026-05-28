Aegon trasferirà la propria sede nel Delaware e riorganizzerà la governance

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo olandese Aegon
ha annunciato un accordo con il suo maggiore azionista, Vereniging Aegon
, in merito al futuro rapporto con Vereniging, unitamente a una proposta di struttura di governance che verrà implementata in concomitanza con il previsto trasferimento negli Stati Uniti
. Queste misure sono concepite per allineare la governance di Aegon agli standard del mercato statunitense e supportare l'ambizione dell'azienda di diventare un gruppo leader nel settore delle assicurazioni sulla vita e della previdenza negli Stati Uniti.
Aegon, che ha annunciato nei mesi scorsi
che cambierà nome in Transamerica, intende trasferire la propria sede legale nel Delaware, lo stato in cui ha sede la maggior parte delle società quotate in borsa negli Stati Uniti. A tal fine, Aegon modificherà il proprio statuto per allineare la governance di Aegon agli standard del mercato statunitense.
Inoltre, Vereniging Aegon cambierà nome in Vereniging Aegon Americas e manterrà la propria quota di partecipazione in Aegon
, attualmente pari al 18,4% su base pro forma, che sarà allineata ai suoi diritti di voto futuri. L'obiettivo di Vereniging Aegon Americas rimane quello di sostenere gli interessi di Aegon e dei suoi stakeholder, anche attraverso attività benefiche e sociali.
"L'accordo con Vereniging Aegon e le modifiche di governance proposte rappresentano un passo importante nel nostro previsto trasferimento negli Stati Uniti - ha commentato il CEO Lard Friese
- Apprezziamo Vereniging Aegon Americas come investitore di lunga data di Aegon e accogliamo con favore la creazione di Aegon Fonds Nederland, che proseguirà ed espanderà le consolidate attività benefiche e sociali di Vereniging Aegon nei Paesi Bassi".