EGLA, finanziamento fino a 375 milioni con pool di banche per razionalizzare indebitamento

(Teleborsa) - Egla, EuroGroup Laminations , attiva nella progettazione e produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha sottoscritto un finanziamento a medio-lungo termine, della durata di 5 anni, per un importo complessivo fino a 375 milioni di euro con un pool di banche. L'operazione, spiega la società, punta a razionalizzare l'indebitamento, aumentare la flessibilità finanziaria e sostenere lo sviluppo del gruppo.



Il finanziamento è stato sottoscritto con Bnp Paribas e Bnl Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Credit Agricole, Cassa Depositi e Prestiti, Banco Bpm e Deutsche Bank. L'operazione consente di superare l'attuale frammentazione del debito, concentrando l'indebitamento in un'unica operazione in pool, con benefici in termini di efficienza gestionale, trasparenza e flessibilità finanziaria.



Il finanziamento prevede una linea a termine fino a 280 milioni per rifinanziare la quasi totalità dell'indebitamento esistente, una linea fino a circa 65 milioni, garantita al 70% da Sace, destinata a investimenti e costi eleggibili a supporto dello sviluppo del business, in particolare delle controllate estere, e una linea revolving fino a circa 30 milioni per esigenze finanziarie generali. L'operazione estende la vita media del debito da circa 2 a circa 4 anni.



Il tasso sarà pari all'Euribor maggiorato di un margine in linea con le attuali condizioni di mercato e prevede meccanismi di adeguamento legati al profilo finanziario del gruppo e al raggiungimento di specifici indicatori di sostenibilità.

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