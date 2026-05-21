Italia-Arabia Saudita, MS Desk Italy: un ponte per le PMI nonostante tensioni Golfo

A Roma workshop con Regione Lazio, Lazio Innova, Saudi EXIM Bank, SIMEST, CDP e SACE su export e strumenti di internazionalizzazione

(Teleborsa) - L'Arabia Saudita rappresenta un mercato strategico per le imprese italiane, anche in una fase segnata dalle tensioni nell'area del Golfo. È quanto emerso dal workshop "L'Arabia Saudita e gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese – Opportunità per le PMI del Lazio", ospitato presso l'Auditorium WEGIL di Roma.



L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Lazio Innova, è stata dedicata alle opportunità di investimento e agli strumenti a sostegno dell'export e dei processi di internazionalizzazione. All'incontro ha preso parte la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, insieme ai rappresentanti istituzionali di Italia e Arabia Saudita, tra cui Saudi EXIM Bank, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti e SACE.



Durante i lavori è stata ribadita la volontà di semplificare l'accesso agli strumenti finanziari e assicurativi per l'export e di accompagnare le piccole e medie imprese nei percorsi di crescita sui mercati internazionali, con particolare attenzione ai mercati ritenuti strategici. In questa cornice rientrano anche le misure previste dal piano "Vision 2030", programma di trasformazione economica e sociale promosso dal Regno saudita, volto ad accelerare la diversificazione dell'economia e a favorire nuove opportunità nei progetti di sviluppo, innovazione e cooperazione industriale.



Il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali tra Italia e Arabia Saudita viene indicato come un fattore rilevante per sostenere la competitività, gli investimenti e la presenza delle PMI italiane nell'area.



Nel suo intervento, il presidente di MS Desk Italy, Giuseppe Lepore, ha illustrato il ruolo di raccordo tra il sistema produttivo italiano e quello saudita. "Abbiamo voluto organizzare questo incontro in un momento particolarmente delicato per l'area del Golfo proprio per dimostrare come l'Arabia Saudita sia oggi un Paese in forte fermento, capace di offrire grandissime opportunità alle imprese italiane", ha dichiarato Giuseppe Lepore.



"Grazie all'impegno delle istituzioni italiane e saudite si possono realizzare progetti importanti e portare sviluppo per entrambi i Paesi. MS Desk Italy vuole essere un ponte tra queste due grandi realtà, accompagnando sempre più imprese italiane nel Regno dell'Arabia Saudita", ha aggiunto il presidente.



Il workshop si inserisce in un contesto in cui le politiche di diversificazione economica avviate dall'Arabia Saudita aprono spazi di collaborazione in progetti di sviluppo, innovazione e cooperazione industriale.







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