Madrid: calo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Cellnex Telecom rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,81 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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