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Madrid: calo per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Telefonica
Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che presenta una flessione dell'1,87%.
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