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Madrid: in calo ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo ArcelorMittal
Pressione sul leader mondiale dell'acciaio, che tratta con una perdita del 2,21%.
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