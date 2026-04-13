New York: acquisti a mani basse su Celanese

(Teleborsa) - Effervescente il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Celanese evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Celanese rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Celanese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 69,24 USD. Il supporto più immediato è stimato a 65,15. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 62,57, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```