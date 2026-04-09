Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 18:16
25.048 +0,58%
Dow Jones 18:16
48.177 +0,56%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

New York: acquisti a mani basse su Twenty-First Century Fox

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Twenty-First Century Fox
Effervescente la società attiva nel settore media, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.
Condividi
```