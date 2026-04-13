New York: AppLovin in rally

(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,78%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 398,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 417,3. Il peggioramento di AppLovin è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 387,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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