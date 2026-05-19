New York: movimento negativo per AppLovin

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma tecnologica di applicazioni , con una flessione del 2,44%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AppLovin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AppLovin rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di AppLovin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 498,3 USD e primo supporto individuato a 468. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 528,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```