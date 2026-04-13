New York: rosso per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di vernici e rivestimenti, che passa di mano con un calo dell'1,99%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sherwin Williams rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Sherwin Williams è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 334,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 326,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 343,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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