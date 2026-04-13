New York: rosso per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di vernici e rivestimenti , che passa di mano con un calo dell'1,99%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sherwin Williams rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Sherwin Williams è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 334,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 326,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 343,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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