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New York: seduta difficile per Fastenal Company
Migliori e peggiori
,
In breve
13 aprile 2026 - 18.00
Ribasso per il
distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione
, che passa di mano in perdita del 7,69%.
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