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New York: seduta molto difficile per Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Cognizant Technology Solutions
Pressione sulla multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,78%.
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