Newmont scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società mineraria , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,29%.



La tendenza ad una settimana di Newmont è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Newmont mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 118,6 USD. Rischio di discesa fino a 114,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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