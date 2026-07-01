Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 20:32
29.885 -1,29%
Dow Jones 20:32
52.357 +0,07%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Coherent scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Coherent scambia in rosso a New York
Ribasso scomposto per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 6,66% sui valori precedenti.
Condividi
```