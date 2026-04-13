Prysmian, Barclays incrementa target price e conferma Overweight

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 119 euro per azione (dai precedenti 112 euro, per variazioni delle stime) il target price su Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo.



La revisione è contenuta all'interno di un report sul settore europeo dei Capital Goods, dove lo scenario di base prevede una graduale de-escalation in Medio Oriente, con battute d'arresto e un'incertezza persistentemente elevata. Il danno economico è ormai fatto (nonostante lo scenario peggiore sia stato probabilmente evitato): tassi di interesse più alti, prezzi dell'energia più elevati, maggiore pressione sui consumatori, inflazione più alta e una persistente incertezza geopolitica. Pertanto, Barclays ha ridotto moderatamente le stime degli utili per azione (EPS) per il 2026 (in media del 2%). Tuttavia, contrariamente alle attuali aspettative di mercato, le stime degli EPS per il 2027 sono in media leggermente in aumento.



"La storia (abbiamo analizzato gli ultimi tre shock: Covid, guerra in Ucraina e "Liberation Day" negli Stati Uniti) suggerisce che gli utili delle società Capital Goods tendono a beneficiare degli shock inflazionistici nell'anno successivo, poiché un solido potere di determinazione dei prezzi consente generalmente alle aziende di trasferire i costi e, nella maggior parte dei casi, di mantenere la redditività", si legge nella ricerca.

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