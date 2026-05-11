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Intesa, downgrade da Morgan Stanley. Oddo e Barclays alzano target price

Banche, Finanza, Consensus
Intesa, downgrade da Morgan Stanley. Oddo e Barclays alzano target price
(Teleborsa) - Arrivano diversi giudizi da parte delle banche d'affari su Intesa Sanpaolo, che venerdì ha pubblicato i risultati del primo trimestre e confermato la guidance per l'intero anno. Morgan Stanley ha abbassato a Equal weight da Overweight la raccomandazione, tagliando anche il target price a 6,6 euro per azione dai precedenti 6,8 euro.

Barclays ha alzato il target price a 6,9 euro per azione dai precedenti 6,6 euro (Overweight confermato), mentre Oddo BHF lo ha incrementato a 7,1 euro per azione dai precedenti 7 euro (Outperform confermato).
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