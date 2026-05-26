Londra: andamento sostenuto per Barclays

(Teleborsa) - Bene la holding bancaria inglese , con un rialzo del 2,13%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Barclays rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Barclays rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,582 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,512. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,652.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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