Londra: giornata depressa per Barclays
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding bancaria inglese, che mostra un decremento del 3,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Barclays, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,179 sterline. Primo supporto visto a 4,09. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,048.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```