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Londra: scambi al rialzo per Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Barclays
Scambia in profit la holding bancaria inglese, che lievita del 2,64%.
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