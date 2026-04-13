Ungheria, Magyar: "Pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave"

Il nuovo premier: "Governo al più presto, rappresenteremo tutti gli ungheresi"

(Teleborsa) - "Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. Parlerò anche con Antonio Tajani. L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti", con l'Ungheria c'è un'alleanza "forte anche per ragioni storiche e dobbiamo cogliere le opportunità di cooperazione". È quanto ha affermato il nuovo premier ungherese Peter Magyar nella sua prima conferenza stampa dopo la vittoria delle elezioni contro Viktor Orban.



"Vorrei incontrare Meloni di persona, ha ottenuto grandi risultati partendo da condizioni difficili ed è riuscita a ristabilire la stabilità. Sta facendo un ottimo lavoro», ha evidenziato Magyar, ribadendo che se qualcuno ha buoni rapporti personali con Orban non significa che non potremo avere altrettanto un buon rapporto"



"Rappresenteremo tutti gli ungheresi" ha detto Magyar esortando il presidente a conferirgli "il prima possibile" il mandato per "formare il nuovo governo". "Il nostro Paese – ha aggiunto – non ha tempo da perdere, ha grandi problemi da affrontare, è stato tradito e devastato".



"Ho parlato con molti leader europei e con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, continueremo i nostri negoziati per sbloccare i fondi Ue congelati per lo scontro tra Bruxelles e Viktor Orban sullo stato di diritto. L'Ungheria appartiene all'Europa" ha evidenziato Magyar, sottolineando la volontà di lavorare per un Paese "libero, indipendente e sovrano".



L'Ungheria si impegna a realizzare "una politica costruttiva" in Europa e – ha aggiunto il nuovo premier – "cercheremo compromessi" sui dossier più delicati. L'Ue, ha evidenziato, "è un'organizzazione complessa, burocratica e incline al compromesso. Sono sicuro che ci saranno dibattiti – ha osservato Magyar –, ma non andremo a Bruxelles a combattere per il gusto di farlo, per poi accusare Bruxelles di essere matrigna e di doverla fermare", ha sottolineato, in riferimento alle politiche del suo predecessore.



Secondo quanto ha fatto sapere Magyar il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, insieme alla squadra di governo di Viktor Orban, "sta distruggendo documenti" relativi alle sanzioni Ue contro la Russia, dopo essere finito al centro delle accuse per i suoi legami con Mosca e presunti tentativi di bloccare le misure europee. "Stanno distruggendo documenti, questo non li aiuterà", ha affermato, sottolineando come ciò serva a "dare un'idea del contesto in cui si trova oggi l'Ungheria", e paragonando la distruzione di atti pubblici a quanto fatto "ai tempi del comunismo".



"L'Ungheria ha ottenuto un opt-out" sul prestito europeo da 90 miliardi di euro a Kiev, "8 partner dell'Ue lo hanno accettato e dicendo questo penso di aver risposto" ha detto Magyar.



"Non chiamerò Vladimir Putin. Spero che sia costretto a mettere fine alla guerra in Ucraina. Tutti sanno che Kiev è la vittima di questo conflitto" ha detto Magyar interpellato sulla possibilità di telefonare allo zar. Rispondendo alla stessa domanda su Donald Trump, il leader di Tisza ha riferito che non lo chiamerà, ma che l'Ungheria si impegnerà a fare "tutto il possibile, a prescindere da ciò che è successo in campagna elettorale, per essere buona alleata degli Stati Uniti".

















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