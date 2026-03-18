ETS: Meloni e 9 leader Ue chiedono revisione, "quote gratuite oltre 2034"

(Teleborsa) - In una lettera indirizzata ai vertici comunitari i leader di Italia, Austria, Croazia, Grecia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia
chiedono una "revisione approfondita" del sistema Ets
che includa "un'estensione delle quote gratuite Ue oltre il 2034", nonché un approccio "graduale all'eliminazione delle quote gratuite a partire dal 2028.
I capi di Stato e di governo dei dieci Paesi, inclusa la premier Giorgia Meloni, chiedono inoltre di accelerare la revisione che dovrebbe essere presentata "al più tardi alla fine di maggio",
si legge nel testo."Noi chiediamo la sospensione dell'Ets per quanto riguarda il termoelettrico, o una soluzione che ci porti al risultato di non far incidere, praticamente triplicandolo, il valore dell'Ets
sul prezzo dell'energia" aveva detto ieri il ministro dell'Energia, Gilberto Pichetto, a margine della riunione con gli omologhi europei delineando la posizione di Roma. "La natura dell'Ets è assimilabile
a una tassa e sulla bolletta italiana pesa complessivamente per oltre 7 miliardi e non è riducibile per una ragione di meccanismo di calcolo", ha evidenziato. "Chiediamo una correzione di tutto ciò. Poi può essere la sospensione, può essere una valutazione anche di tipo diverso",
ha aggiunto.