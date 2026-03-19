Da competitività a migrazione: Meloni fa il punto con leader Ue

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il Primo Ministro belga Bart de Wever si sono incontrati a margine del Consiglio Europeo per uno scambio di vedute in vista della discussione sulla competitività europea. Ne dà notizia Palazzo Chigi sottolineando che la riunione ha consentito di fare il punto sugli esiti della videoconferenza dei Leader del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea ospitata congiuntamente lo scorso 10 marzo, concentrandosi in particolare sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente sul mercato globale delle fonti energetiche e sulle possibili iniziative da adottare rapidamente per contenere la spinta dei prezzi dell’energia.



Sono state allo stesso tempo discusse le priorità da promuovere congiuntamente in tema di semplificazione, mercato unico e investimenti.





Sempre Palazzo Chigi informa che Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, hanno ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio e, in particolare, al rafforzamento del quadro legale in materia di rimpatri.



Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Polonia, Lettonia, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria.



La Presidente Ursula von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro della Commissione in ambito migratorio, concentrandosi in particolare sulle iniziative messe in campo per far fronte ai rischi migratori derivanti dal conflitto in Medio Oriente e sullo stato di avanzamento dei negoziati relativi al nuovo “Regolamento Rimpatri”.



Oltre a esprimere soddisfazione per i risultati sinora raggiunti dal gruppo, da ultimo con l’adozione della lista UE dei Paesi sicuri di origine e del nuovo concetto di Paese terzo sicuro, il Presidente Meloni ha illustrato ai partecipanti la lettera inviata il giorno precedente insieme al primo ministro danese Frederiksen, per rafforzare il sostegno europeo alle popolazioni colpite dal conflitto in Medio Oriente e il coordinamento in caso di nuove ondate migratorie, con l’obiettivo di evitare il ripetersi della crisi migratoria del 2015.



Il Presidente Meloni ha, allo stesso tempo, indicato alcuni ulteriori filoni di lavoro, a partire dalla preparazione della posizione del gruppo in vista dell’International Migration Review Forum di New York del prossimo maggio e della riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di Chisinau, sempre prevista per il prossimo maggio.



I leader presenti hanno concordato di continuare a mantenere uno stretto raccordo operativo sui temi discussi, anche in vista dei prossimi appuntamenti europei di vertice.

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