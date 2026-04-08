Iran, Meloni con i leader Ue: "Ora negoziare fine rapida e duratura della guerra"

L'appello nella nota congiunta con il premier del Canada: "Necessario scongiurare grave crisi energetica globale"

08 aprile 2026 - 15.49

(Teleborsa) - "Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concordato oggi tra gli Usa e l'Iran. Ringraziamo il Pakistan e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo. L'obiettivo deve ora essere quello di negoziare una fine rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni. Ciò può essere realizzato solo con mezzi diplomatici". L'Europa commenta compatta la tregua di due settimane annunciata da Trump in una nota congiunta firmata dai leader europei Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friederich Merz, Keir Starmer, Mette Frederiksen, Jens Jetten, Pedro Sanchez, insieme alla presidente della commissione europea von der Leyen, al presidente del consiglio europeo Antonio Costa e al primo ministro canadese Mark Joseph Carney.



"I nostri governi – si legge nella nota – contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Chiediamo a tutte le parti di attuare il cessate il fuoco, anche in Libano".



Dopo l'annuncio del cessate il fuoco di due settimane, scrivono i capi di governo e delle istituzioni Ue, "l'obiettivo deve ora essere quello di negoziare una fine rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni. Ciò può essere realizzato solo con mezzi diplomatici".



"Incoraggiamo vivamente rapidi progressi verso una soluzione negoziata sostanziale. Ciò – concludono i leader – sarà fondamentale per proteggere la popolazione civile dell'Iran e garantire la sicurezza nella regione. Può scongiurare una grave crisi energetica globale. Sosteniamo questi sforzi diplomatici. A tal fine, siamo in stretto contatto con gli Stati Uniti e altri partner".









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