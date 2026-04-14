Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del derivato italiano, che in chiusura evidenzia un timido -0,09%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.525. Rischio di discesa fino a 45.325 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 49.725.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)