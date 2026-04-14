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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Apprezzabile rialzo per il maggiore indice americano, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.976, mentre il primo supporto è stimato a 6.706,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.245,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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